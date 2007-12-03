Статьи про недвижимость

Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста. Фотографии не нужны, найду сам. Оставляйте свои предложения ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо написать и периодически дополнять новости, статьи и обзоры про недвижимость.
Стильно, убедительно, доходчиво, с понятным и легким текстом!
Требование к кандидату: интересное и содержательное портфолио, находящееся на этом ресурсе. Работа по аналогичным проектам и работа на ресурсе не менее одного месяца.
Сроки оговариваются. Указывайте свою цену за проект.
Статей придется писать много!
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