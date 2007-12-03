Обзор рынка антивирусного ПО (английский)

Я предоставляю список антивирусных продуктов (5 - 7 продуктов), Ваша задача провести краткий обзор, написать о каждом по небольшому абзацу и составить таблицу рейтинга - с сравнением как минимум 20 - 30 возможностей (лучше разбить на 4- 5 категорий)

Весь обзор естественно на английском языке.

Кто готов взяться за реализацию? Пишите в комментариях Вашу стоимость и время реализации.