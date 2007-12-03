Рерайт новостей

$80
КопирайтингЗакрыт20 заявок337 просмотров
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Работа на постоянной основе. Рерайт пяти новостей, тематика - строительство, 5 дней в неделю. ЗП 2000р.

По Всем вопросам стучитесь в ICQ 227861704

16 лет назад
wasya189
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
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