Пресс-релизы и стилистическая правка тех. текста

Нужно написать или создать (переписать) статьи для туристического сайта - www.stezya.com Сейчас есть там тексты, но они просто сграбленны с других ресурсов, нужно переделать тексты, чтобы была уникальность контекста. Фотографии не нужны, найду сам. Оставляйте свои предложения ...