Написание мануала по форекс программе

КопирайтингЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Для редактирования и дописывания Мануала по форекс программе требуется специалист

- хорошее знание Форекс и умение разбираться и писать на эту тему

- безупречный английский.

Укажите также ваш срок и бюджет и соответствие вышеперечисленным критериям

16 лет назад
GameEra
40 летСША
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
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