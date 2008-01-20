Статьи о новинках интернет-магазина

Доброго времени суток Уважаемые фрилансеры! У меня для Вас очередное, очень интересное задание! Мы к новому году закупили вкусных, дорогих конфет, сока, кофе и чая! Заказали фирменные пакеты, диски, ручки, кружки. Будем угощать и дарить подарки своим ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходим журналист(ы) для написания статей о новинках интернет-магазина. Пример одного из заданий в приложение. Как тестовое задание можно описать кровать-машину для девочек (розового цвета). http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,4980/category_id,558/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,51/
Суть новинки в том, что это первая кровать-машина, которая позиционируется как сугубо "женский автомобиль"...
Пожалуйста, тестовое задание пришлите на емейл [email protected] Так же интересует условия на которых готовы писать и обьем, который вы готовы выолнять. Мы подбираем людей для долгосрочного сотрудничества.
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