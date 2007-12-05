Нужен рерайт

Необходим рерайт 40 статей по туризму. В каждой статье на выходе должно быть ~ 2000 +- 200 символов без пробелов. Статьи искать не надо, всё будет предоставлено. Хотелось бы услышать ваши цены за пакет статей и сроки выполнения (хотя сроки не очень горят). Возможно и дальнейшее сотрудничество.

Заранее спасибо всем тем, кто откликнется.