Рерайтинг контента

$50
КопирайтингЗавершен8 заявок1165 просмотров
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16 лет назад
danilclub
43 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
Diatchenko_Alice
Алина 
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
час назад
16 лет назад
$50
12 дней
Алина старательна и исполнительна, соблюдает сроки и договорённости. Рекомендую.
Александр не только надежный работодатель, но и очень толерантный, вежливый человек. Благодарю Александра за интересную работу и деловое терпение.
water000
NaN летУкраина
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
16 лет назад
$50
В процессе выполнения проекта, отказалась от работы.
OllyW
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 лет назад
$50
Ответственная, старательная, соблюдает сроки.
Рекомендую всем, кто любит много работы. Оплата стабильная и своевременная.
kristem
44 годаКанада
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
16 лет назад
$200
Очень ответственный исполнитель. Четко соблюдает сроки. Тексты - высшего качества. Рекомендую!
Адекватный и честный заказчик. Четко формулирует задачу и оплачивает своевременно в полном объеме.
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