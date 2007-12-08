Статьи на тему Китай! (повтор)

Уважаемые друзья!

Спасибо ВСЕМ за участие в прошлом этапе. Теперь необходимо работать! Нужны Авторы для постоянной, ИЛИ периодичной публикации информации.

Тема: "Китай - инструкция по применению".

Вся полезная в первую очередь, интересная и познавательная информация. Главное качество - оригинальность. Большинство публикаций должно отвечать на вопросы: Как? Где? Когда? Зачем?

Что то сродни современной энциклопедии по жизни, и просто пребыванию в Китае. Публикация может быть совсем короткой. Например: "Как на китайском железнодорожном билете определить где номер вашего места" - и далее ответ в две-три строчки, с обязательной картинкой-иллюстрацией.

Работа над сайтом будет регулярной. Наполнять надо прямо сейчас.

Вопросы оплаты и ее алгоритм в данное время продумываются. Решение последует в течении 2-3 дней. Если вы проявляете желание участвовать, пожалуйста регистрируйтесь на www.china101.ru или присылайте ваши тексты мне на рассмотрение.

Тексты и заметки будут публиковаться вами самостоятельно, но предварительно просматриваться и могут перлюстрироваться модератором. Здесь формат будет в виде блога.

Переводить с других языков? Пожалуйста! Только все тексты должны быть оригинальными для русского языка.

Реакция на происходяшие в мире и Китае события, и их отображение в своем тексте особо приветствуются! (пояснение: не ваше личное отношение к тому или иному событию! а например, сейчас проходит Олимпиада, и если вы публикуете например статью "Как попасть на соревнование в Пекине не имея билета" или "Где во время Олимпиады в Пекине вечером выпить джина с тоником..." ) Анализ китайских трендов приветствуется, образное мышление, доля юмора, самое главное - позитивный настрой.

Впоследствии, надеюсь что некоторые из вас примут на себя дополнительно функции модераторов. Просьба с предложением не затягивать! и писать можно сразу. По прошлому опыту теперь понятно, что у многих слова расходятся с делами - ждать обещанных текстов приходилось иногда очень долго... ))) В этот раз регистрируемся быстро - на все у нас 5-7 дней.

Жду информации от самых-самых!

Желаю Удачи и Успеха!