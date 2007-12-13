Сайт http://roofmaster.org.ua наполнен "неуникальной" информацией. Необходимо сделать рерайтинг контента раздела "Информация", чтобы в итоге контент стал уникальным. Объём работы просмотрите сами. Обратите внимание, качество необходимо. Жду реальных и взаимовыгодных предложений. Поспешите с предложениями, время не ...
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5 статей на тему переезда - строго уникальные статьи, никакого рерайта. Объем статей - 1 страница 12 шрифтом Times New Roman формата А4.
Примерные темы:
1) Офисный переезд
2) Сложности при выборе компании для осуществления переезда
3) Переезд под ключ - это удобно
4) Преезд без валидола
5) Как переехать на новую квартиру за 4 часа
Стоимость работ строго $18 + положительный отзыв
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