5 статей на тему переезда

Нужен человек для постоянной работы на сайте - рерайт статей делать. Зарплата оговаривается. Текстовое задание приложенно. Нужно из предложенных статей сделать грамотный рерайт, чтобы он был уникальным - кто лучше справится, того и найму на работу. ...