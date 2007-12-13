5 статей на тему переезда

$18
КопирайтингЗавершен16 заявок388 просмотров
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5 статей на тему переезда - строго уникальные статьи, никакого рерайта. Объем статей - 1 страница 12 шрифтом Times New Roman формата А4.

Примерные темы:

1) Офисный переезд

2) Сложности при выборе компании для осуществления переезда

3) Переезд под ключ - это удобно

4) Преезд без валидола

5) Как переехать на новую квартиру за 4 часа

Стоимость работ строго $18 + положительный отзыв

16 лет назад
alexjoy1
Андрей 
40 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
happy-art
Татьяна 
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
16 лет назад
$18
Работа выполнена в срок с минимальными разъяснениями с моей стороны. Человек схватывает все очень быстро, страется выполнить работу на максимально высоком уровне. Я полностью доволен.
Достойный заказчик! Оплачивает работу в день ее сдачи. Да еще и спасибо не забывает сказать, что, несомненно, приятно! :)))
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