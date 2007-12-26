10 маленьких статей

Сайт http://roofmaster.org.ua наполнен "неуникальной" информацией. Необходимо сделать рерайтинг контента раздела "Информация", чтобы в итоге контент стал уникальным. Объём работы просмотрите сами. Обратите внимание, качество необходимо. Жду реальных и взаимовыгодных предложений. Поспешите с предложениями, время не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 10 заглавных текстов на главные страницы 10-ти маленьких сайтиков. Текст в каждой статье на 1000 знаков. Текст обязательно должен быть уникальным (именно уникальным - не рерайтинг), т.е. придеться придумать. Текст будет на это проверяться. Тематика сайтов очень разная.
- Похожие заказы
- $50Копирайтинг4 исполнителяЗавершен16 лет назад
Уважаемые друзья! Спасибо ВСЕМ за участие в прошлом этапе. Теперь необходимо работать! Нужны Авторы для постоянной, ИЛИ периодичной публикации информации. Тема: "Китай - инструкция по применению". Вся полезная в первую очередь, интересная и познавательная информация. Главное качество ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написание статей про ремонт цифровой и компьютерной техники. Статьи нужны маленькие по 1000 знаков без пробелов. Пишите стоимость за 1 статью и о скидках при объеме. Без предоплаты, оплату гарантирую.Завершен16 лет назад
- $130
Нужен человек для постоянной работы на сайте - рерайт статей делать. Зарплата оговаривается. Текстовое задание приложенно. Нужно из предложенных статей сделать грамотный рерайт, чтобы он был уникальным - кто лучше справится, того и найму на работу. ...Закрыт16 лет назад
Для редактирования и дописывания Мануала по форекс программе требуется специалист - хорошее знание Форекс и умение разбираться и писать на эту тему - безупречный английский. Укажите также ваш срок и бюджет и соответствие вышеперечисленным критериямКопирайтинг2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Нужно придумать красивые домены в зоне ru 5 штук за все плачу 5 у.е. на тему Туризм Чехия Хорватия Мальта Куба БолгарияЗавершен16 лет назад
- $20
Нужно техническое редактирование ссылок и литературы материала по стандартам.Завершен16 лет назад
приглашаем копирайтера, для работы на постоянной или удаленной основеКопирайтинг24 заявкиЗакрыт16 лет назад
Необходим рерайт 40 статей по туризму. В каждой статье на выходе должно быть ~ 2000 +- 200 символов без пробелов. Статьи искать не надо, всё будет предоставлено. Хотелось бы услышать ваши цены за пакет статей ...Копирайтинг55 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходим журналист(ы) для написания статей о новинках интернет-магазина. Пример одного из заданий в приложение. Как тестовое задание можно описать кровать-машину для девочек (розового цвета). http://www.perestroika.com.ua/component/page,shop.product_details/flypage,shop.flypage/product_id,4980/category_id,558/manufacturer_id,0/option,com_virtuemart/Itemid,51/ Суть новинки в том, что это первая кровать-машина, которая позиционируется как ...Завершен16 лет назад