10 маленьких статей

$20
КопирайтингЗавершен25 заявок314 просмотров
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Нужно написать 10 заглавных текстов на главные страницы 10-ти маленьких сайтиков. Текст в каждой статье на 1000 знаков. Текст обязательно должен быть уникальным (именно уникальным - не рерайтинг), т.е. придеться придумать. Текст будет на это проверяться. Тематика сайтов очень разная.

16 лет назад
gapa
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранные исполнители
loginmain
40 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$20
Все сделано очень качественно, в срок. Работа проверялась на оригинальность - и никакиъх повторений обнаружено не было.
QavP
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
16 лет назад
$20
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