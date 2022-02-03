Написать 10 статей о моде

$10
КопирайтингЗавершен1 заявка121 просмотр
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Здравствуйте, присылаю ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fOG0APnpgZiWqu_EW4-vdLw3_9N8eTDAqZ4uglkMMuU/edit?usp=sharing

Там описала все требования. По любым вопросам вы можете писать мне в личные сообщения. Также пожалуйста сдавайте тексты в Google Docs, чтобы я могла оставить комментарии

Оплату указала примерную, если выйдет больше я вам пришлю разница напрямую на карту

2 года назад
sfedorovamaria
23 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
месяц назад
Выбранный исполнитель
angie_de
25 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
2 года назад
$2
1 день
UAH
Спасибо за работу!
спасибо за работу
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