Написать 10 статей о моде

Здравствуйте, присылаю ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1fOG0APnpgZiWqu_EW4-vdLw3_9N8eTDAqZ4uglkMMuU/edit?usp=sharing

Там описала все требования. По любым вопросам вы можете писать мне в личные сообщения. Также пожалуйста сдавайте тексты в Google Docs, чтобы я могла оставить комментарии

Оплату указала примерную, если выйдет больше я вам пришлю разница напрямую на карту