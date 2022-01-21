Написать обзор сервиса Segmento Target

КопирайтингЗакрытнет заявок458 просмотров
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Всем привет. Ищу копирайтера для написания статьи.

Тема: Обзор сервиса Segmento Target

Для статьи есть хорошо написанное ТЗ с четким описанием

По оплате: для начала оплата от 30-40 руб за 1000 символов без пробелов. Пока бюджет ограничен. В перспективе возможно потом еще у вас буду заказывать статьи

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P/S: Просьба не писать авторов моложе 18 лет, т.к. мой опыт показал что они чаще всего нарушают сроки а порой и вообще пропадают.

2 года назад
zikks
Юрий 
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
36 отзывов
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