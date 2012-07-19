Написать тексты и описания товаров на простой сайт

Добрый день.

Сделали сайт http://prokat-palatok.ru/ , но на нем тестовые товары и данные

Нужно внести следующие правки:

1. внести товары с правильными характеристиками (

2. отформатировать длинные тексты (суммарно 3 стр.), так чтобы были в стиле остального сайта (шрифты, цвета, выравнивания)

3. немного переписать тексты, "оживив" их - слишком скучные для такого сайта

4. написать 3 отзыва

Жду предложений,

Антон Николаев