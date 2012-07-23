Необходимо написание статей, качественно и быстро

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок212 просмотров

Необходимо написание уникальных статей-обзоров для наполнения сайта http://stozapad.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — сто,ремонт авто

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

См.тз в прикрепленном файле

Написание статей
13 лет назад
seomaxis
70 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$39
5 дней
В очередной раз выбираю Дмитрия исполнителем и как и в предыдущие разы, он выполнил все в срок и на высоком уровне. Рекомендую всем!
Сотрудничество в очередной раз прошло на высочайшем уровне. Надеюсь, этот раз - не последний, с удовольствием продолжу взаимодействие.

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад