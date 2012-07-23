Требования к кандидату: Должен хорошо ориентироваться в строительной тематике. ____________________________________________________ просьба указать кандидата, сколько времени уйдет на работу и за какую стоимость он готов это сделать. ____________________________________________________ Описание ...
Необходимо написание статей, качественно и быстро
Необходимо написание уникальных статей-обзоров для наполнения сайта http://stozapad.by/
Написание на разовой основе.
Специфика сайта — сто,ремонт авто
Интересует:
- Стоимость работ
- Примеры работ
- Сроки выполнения
- Уникальность текста 95%-100%
Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.
Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.
См.тз в прикрепленном файле
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