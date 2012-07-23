Необходимо написание статей, качественно и быстро

Необходимо написание уникальных статей-обзоров для наполнения сайта http://stozapad.by/

Написание на разовой основе.

Специфика сайта — сто,ремонт авто

Интересует:

- Стоимость работ

- Примеры работ

- Сроки выполнения

- Уникальность текста 95%-100%

Текст должен быть без ошибок, составлен грамотным языком.Статьи должны быть логически завершенные и представлять из себя ценность (помогать людям, давать советы, ответы на вопросы…), без сухой и неинтересной информации.

Текст должен нравиться яндексу, т.е оптимальное без фанатизма употребление ключевых слов к месту.

См.тз в прикрепленном файле