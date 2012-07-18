Качественный рерайт \ копирайт

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Закрыт22 заявки236 просмотров

Доброго времени суток, имеется проект посвященный ХипХопу, необходимы авторы для написания статей, новостей и обзоров. Работа на постоянной основе. Пока что необходимо 10 статей в неделю (2000-3000 знаков), далее возможно увеличение заказов. Проект молодой, самому все писать времени нет. Предпочтение людям кому данная тематика как минимум не безразлична.

Написание статей
13 лет назад
Polunosnik
Максим 
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров