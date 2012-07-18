Качественный рерайт \ копирайт

Доброго времени суток, имеется проект посвященный ХипХопу, необходимы авторы для написания статей, новостей и обзоров. Работа на постоянной основе. Пока что необходимо 10 статей в неделю (2000-3000 знаков), далее возможно увеличение заказов. Проект молодой, самому все писать времени нет. Предпочтение людям кому данная тематика как минимум не безразлична.