Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами) Обязательные требования к написанию: 1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.); ...
Написание статей, новостей
На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей,новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях.
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