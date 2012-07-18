Написание статей, новостей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт18 заявок245 просмотров

На постоянную работу требуется копирайтер для написания статей,новостей, пресс-релизов. Тексты на тему противоугонного оборудования, новости про акции, мероприятия, отчет о мероприятиях.

Ждем ваших предложений

Написание статей
13 лет назад
kreda
Дария 
42 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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