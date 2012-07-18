Нужно 3 оригинальных статьи

Нужно 3 статьи

Требования

1. Статья от 2.5 тыс знаков без пробелов + картинка по теме статьи.

Темы статей

Правильно выбираем ванну

Итальянские бренды сантехники (Devon & Devon и Simas)

Купить заполненую трудовую книжку

2. Статья должна быть оригинальная, копипаст с добавлением 1-2 слов не проходит.

3. Оплата за каждую статью 3 долл (вебмани по курсу в любой валюте)

4. ВНИМАНИЕ НЕ ГРАМОТНЫМ. Если встречается статья больше чем с 3 грамматическими или пунктуационными ошибками , то дальше я ничего не проверяю и с вами не работаю.

Для контакта оставляете скайп.