Наполнение сайта по ремонту квартир

День добрый, уважаемые Фрилансеры.

Есть новый сайт, нужно текстовое наполнение на 17 внутренних страниц(2-2.5к знаков)+главная.

Требуется копирайтер не понаслышке знакомый с отделочными/ремонтными работами. При этом нужно гармонично включать по паре ключевых слов на каждую страницу.

В заявках пишите стоимость 1к знаков и сроки копирайа на 50к знаков.