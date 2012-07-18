Написать уникальные статьи

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок281 просмотр

Нужен рерайтер, который в состоянии самостоятельно искать источники для рерайта.

Работа будет выглядеть следующим образом:

1. Я даю вам бренд, например «Gucci».

2. Вы находите адрес компании в определенном формате. (адрес, телефон, емаил)

3. Вы находите сами материал, рерайтите и сдаете мне doc.

Вы занимаетесь только текстами, никакого размещения на сайте не нужно.

Требования к исполнителю:

1. Грамотность.

2. Ответственность.

3. Частый онлайн, чтобы я мог с вами связаться.

4. Умение искать информацию в сети.

5. Умение работать быстро.

Оплата — 1 доллар / 1000 знаков без бп. Оплата Webmoney.

ИСКРЕННЕ ПРОШУ отписывать только тех, кто действительно хочет поработать. И в рамках бюджета.

Спасибо за понимание!

Жду ваших предложений. (Skype: italianshoes.in.ua)

13 лет назад
kardinal2006
Павел 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранные исполнители

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$50
5 дней
Ann77
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Wording_Studio
Антон 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
ValyaSweety
Васильева 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
Ann77
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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