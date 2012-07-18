Необходимо написать смешную историю из жизни (кого или чего решайте сами) Обязательные требования к написанию: 1) Уникальный текст, направленный на пользователя (с использованием жаргонных слов, и пр.); ...
Статьи автомобильной тематики
Нужно будет написать 20 статей по 2050+_ символов на автомобильную тематику - такси, прокат автомобилей.
Заголовки статей и ключевые слова предоставлю выбранному исполнителю, может быть 2 исполнителя.
Оплата за каждую написанную статью на WMR
Нужны уникальные статьи, рерайт - не оплачиваю.
Проверяю уникальность по 5 словному шинглу в Allsabmitter.
Пишите цену за статью.
И количество статей в день.
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