Статьи автомобильной тематики

Есть сайт оздоровительно-косметологического центра. Необходимо добить текстами 5 страниц. Ничего экстраординарного - общее описание услуги, информационно-рекламного характера, что это и чем полезно для клиента. Самопиара и чрезмерных эпитетов быть не должно, больше должно походить ...