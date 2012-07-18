Рерайт, но задача для копирайтера

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Закрыт5 заявок176 просмотров

Задача не совсем простая - надо совместить 3 статьи на одну тему (классификация отелей), взяв самое лучшее и полезное из каждой. Разбавить картинками хорошими с любого известного отельного сайта. Сделать всё в html чтобы сразу можно было вставить на сайт. Картинки прислать еще и отдельно.

В статье должны быть таблицы, выделения цветом и т.д. - должно быть красиво, понятно и максимально информативно.

Без предоплаты. Пишите цену за 1000 зн. и сроки.

HTML
13 лет назад
Amend
Денис 
52 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$24
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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