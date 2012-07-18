Рерайт, но задача для копирайтера

Задача не совсем простая - надо совместить 3 статьи на одну тему (классификация отелей), взяв самое лучшее и полезное из каждой. Разбавить картинками хорошими с любого известного отельного сайта. Сделать всё в html чтобы сразу можно было вставить на сайт. Картинки прислать еще и отдельно.

В статье должны быть таблицы, выделения цветом и т.д. - должно быть красиво, понятно и максимально информативно.

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