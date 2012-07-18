Написать продающую визитку о деятельности компании

Требования к кандидату:

Должен хорошо ориентироваться в строительной тематике.

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просьба указать кандидата, сколько времени уйдет на работу и за какую стоимость он готов это сделать.

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Описание деятельности фирмы ООО "Склад"

Занимаемся продажей и доставкой песка, щебня, гравия, ПГС.

Вот конкретные характеристики продаваемых товаров:

Строительный песок, карьерный намывной

фр. 0-2 мм цена: 200 руб./т

фр. 0-4 мм цена: 200 руб./т

фр. 4 мм цена: 200 руб./т

Строительный песок (Цдо 5% пылев.примесей)

фр. 0-4 мм цена: 150 руб./т

Щебень гранитный (Шведский)

фр. 0-40 мм цена: 600 руб./т

фр. 20-45 мм цена: 700 руб./т

Гравий

фр. 3-20 мм цена: 650 руб./т

Песчано - гравийная смесь (содержание гравия 20%)

Цена: 200 руб/т

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Коротко опишу нашу работу. К примеру, человеку нужен песок, но он не знает какую фракцию надо использовать. Он звонит нам и говорит для каких целей ему нужен песок, а мы уже советуем какую фракцию ему следует брать. Он может сам приехать на склад и забрать песок, а можем и мы доставить, минимум доставка 5 т. (цена будет зависить от расстояния)

Работаем мы в будние дни с 8.00 до 17.00

Доставку осуществим в максимально быстрые сроки по всей Калининградской области, т.к. машин много.

Цены у нас чуть ниже средних в Калининградской области.

Качество продукции высокое

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Текст должен презентовать нас и нашу продукцию. Т.е. кто мы и чем занимаемся. В тексте нужно создать впечатление, что с нами очень выгодно работать и у нас хороший товар и хорошие цены. (В дальнейшем, на эту визитку будут приходить клиенты с интернета по внешним ссылкам)

Надо максимально дать ответ человеку на вопрос "какую фракцию выбрать". Фракции разные и виды работ с ними соответственно тоже разное (надо поискать самостоятельно в различных источниках). При этом надо отметить, что это не полный перечнь, и если что то нет в этом

перечне и клиент не знает, что выбрать или подойдет ли это для его целей - пускай звонит НАМ, мы поможем ему (проконсультируем, подберем).

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Объем текст окола 1500 символов, уникальность текста не менее 90%, если считаете, что нужно ещё что то добавить напишите, картинки тоже привествуются.