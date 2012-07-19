Здравствуйте. Необходимо написать 2 обзора на следующие темы: 1. Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced 2. Как пользоваться(правильная настройка) Connectify Pro Объём каждого обзора: желательно вложиться в ...
Имиджевые статьи по системам безопасности
1. 2 Статьи по бренду Digital duplex (duplex.ru)
Первая статья: продан 100 000 дуплекс за последние 5 лет и все эти годы мы радовали вас качеством, удобством и сервисом. Наши партнеры продавали дуплексы на заправки, жд кассы, банковские кассы, кинотеатры и даже в больницы в качестве переговорного устройства в рентген кабинетах.
Вторая статья: Бренд Digital Duplex уже 12 лет радует непревзойденным качеством, шутка ли 0,2% брака. (нужно описать устройство, возможности и технологии – все это можно взять на сайте duplex.ru)
2000-3000 знаков
2. Статья по бренду ШОРОХ
Микрофоны ШОРОХ самые известные микрофоны в России. Они выпускаются уже 13 лет и отличаются высоким качеством, удобством установки и тд (сайт shoroh.su)
2000-3000 знаков
Интересуют сроки и цена.
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