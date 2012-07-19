Имиджевые статьи по системам безопасности

1. 2 Статьи по бренду Digital duplex (duplex.ru)

Первая статья: продан 100 000 дуплекс за последние 5 лет и все эти годы мы радовали вас качеством, удобством и сервисом. Наши партнеры продавали дуплексы на заправки, жд кассы, банковские кассы, кинотеатры и даже в больницы в качестве переговорного устройства в рентген кабинетах.

Вторая статья: Бренд Digital Duplex уже 12 лет радует непревзойденным качеством, шутка ли 0,2% брака. (нужно описать устройство, возможности и технологии – все это можно взять на сайте duplex.ru)

2000-3000 знаков

2. Статья по бренду ШОРОХ

Микрофоны ШОРОХ самые известные микрофоны в России. Они выпускаются уже 13 лет и отличаются высоким качеством, удобством установки и тд (сайт shoroh.su)

2000-3000 знаков

Интересуют сроки и цена.