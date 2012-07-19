Необходимо написание уникальных статей-обзоров для наполнения сайта http://stozapad.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — сто,ремонт авто Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ - Сроки выполнения - ...
Обзоры программ Daemon Tools Pro/Connectify Pro
Здравствуйте.
Необходимо написать 2 обзора на следующие темы:
1. Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced
2. Как пользоваться(правильная настройка) Connectify Pro
Объём каждого обзора: желательно вложиться в 5000 знаков с пробелами
Очень важно: исполнитель должен хорошо понимать тематику и не переписывать бред из сети, если вы пишите обзор, то пишите глядя на программу на своём компьютере.
Не менее важно: я хочу, чтобы прочитав текст, пользователь смог увидеть личное мнение автора по тому или иному моменту работы программы, положительное или отрицательное - не важно. Нужен грамотный, структурированный, интересный текст.
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Тема #1: Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced
Подразделы:
1. Буквально пару слов что такое Daemon Tools. Информация о том, какие основные изменения были внесены в 5-ю ветку программы и что в этом хорошего для пользователя
2. Создание, монтирование образа(как это сделать и зачем нужно)
3. Конвертирование, редактирование образа(как это сделать и зачем нужно)
4. Запись образа
5. Управление виртуальными приводами(что это такое, удобно ли сделано в 5-й версии)
6. Краткий вывод(не обязательно)
План можно менять, даже, возможно, нужно.
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Тема #2: Правильная настройка Connectify Pro
В данной теме план текста придётся возложить на исполнителя т.к. с данной программой, к сожалению, не работал. Главное - чтобы прочитав обзор, пользователь смог понять, как же настроить эту виртуальную точку доступа и разобраться в основных аспектах характеристик приложения.
Вторая тема сложнее первой из-за того, что автору придётся поставить программу на 1-й ПК, а со второго подключить к первому на вирт. wi-fi.
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Можно подать заявку на выполнение какой-то одной темы. В заявке указывайте:
1. стоимость 1к знаков с пробелами
2. примерный объём текста
3. срок выполнения
Очень нужен автор для постоянного написания подобных обзоров, буду рад, если найдётся. Спасибо за внимание и что осилили 2222 знака текста этого ТЗ.
Выбранный исполнитель
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