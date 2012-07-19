Обзоры программ Daemon Tools Pro/Connectify Pro

Здравствуйте.

Необходимо написать 2 обзора на следующие темы:

1. Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced

2. Как пользоваться(правильная настройка) Connectify Pro

Объём каждого обзора: желательно вложиться в 5000 знаков с пробелами

Очень важно: исполнитель должен хорошо понимать тематику и не переписывать бред из сети, если вы пишите обзор, то пишите глядя на программу на своём компьютере.

Не менее важно: я хочу, чтобы прочитав текст, пользователь смог увидеть личное мнение автора по тому или иному моменту работы программы, положительное или отрицательное - не важно. Нужен грамотный, структурированный, интересный текст.

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Тема #1: Как пользоваться Daemon Tools Pro Advanced

Подразделы:

1. Буквально пару слов что такое Daemon Tools. Информация о том, какие основные изменения были внесены в 5-ю ветку программы и что в этом хорошего для пользователя

2. Создание, монтирование образа(как это сделать и зачем нужно)

3. Конвертирование, редактирование образа(как это сделать и зачем нужно)

4. Запись образа

5. Управление виртуальными приводами(что это такое, удобно ли сделано в 5-й версии)

6. Краткий вывод(не обязательно)

План можно менять, даже, возможно, нужно.

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Тема #2: Правильная настройка Connectify Pro

В данной теме план текста придётся возложить на исполнителя т.к. с данной программой, к сожалению, не работал. Главное - чтобы прочитав обзор, пользователь смог понять, как же настроить эту виртуальную точку доступа и разобраться в основных аспектах характеристик приложения.

Вторая тема сложнее первой из-за того, что автору придётся поставить программу на 1-й ПК, а со второго подключить к первому на вирт. wi-fi.

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Можно подать заявку на выполнение какой-то одной темы. В заявке указывайте:

1. стоимость 1к знаков с пробелами

2. примерный объём текста

3. срок выполнения

Очень нужен автор для постоянного написания подобных обзоров, буду рад, если найдётся. Спасибо за внимание и что осилили 2222 знака текста этого ТЗ.