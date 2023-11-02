Написати відгук на англійській мові

$1
КопирайтингЗавершен5 заявок29 просмотров
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Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Klemed
Андрій 
35 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Вже не перший раз співпрацюю з Андрієм, всім задоволена
Не перший раз співпрацюю. Все чесно і швидко.
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