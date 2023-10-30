Уважаемый исполнитель! Необходимо написать 30 текстовых сообщений на различные темы. Темы должны быть разными, чтобы разнообразить контент. Можно использовать для написания ChatGPT. Если Вас заинтересовало данное предложение, то мы можем обсудить детали заказа.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
- Похожие заказы
- Копирайтинг93 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
Необходимо написать 5 отзывов от 300-500 слов без пробелов. Один отзыв 100р, за 5 отзывов - 500р. Необходимо написать 5 разных отзывов о психологическом консультировании. Пожелания по написанию отзывов: 1. 5 разных отзывов о ...Копирайтинг43 заявкиЗакрытмесяц назад
- $1
Необхідно написати відгук щодо сайту на англійській мові. Усі деталі надам в особистих повідомленнях. У разі необхідності, допоможу з перекладом.Завершен2 месяца назад
- $1
Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.Завершен2 месяца назад
- $210
Информация о работодателе: Мы Digital-агенство которое предоставляет различные маркетинговые услуги(реклама, упаковка соц.сетей и ТД) Основные обязанности: Отправлять готовое сообщение по базе Вотсап. Более подробно будет в инструкции(файл в конце вакансии). Пока что одно направление, ...Копирайтинг17 заявокЗакрытмесяц назад
- $1
Задача Нужно поставить оценку компании и написать комментарий на яндекс карты! поставить 5 звезд и текст ( текст мы дадим, сочинять не придется) За каждый прошедший модерацию текст - 50р. 5 минут делов ...Копирайтинг13 заявокЗакрытмесяц назад
- $450
Опис проекту: Ми шукаємо фахівця для створення ефективних рекламних шаблонів та текстів для чату. Нам потрібен креативний і продаючий контент. Вимоги: Досвід у копірайтингу та рекламному контенті. Вміння писати розгорнуто і ...Копирайтинг21 заявкаЗакрытмесяц назад
- $3
Нужно опубликовать отзыв в яндекс картах Текст готовый выдаем У вас должен быть аккаунт в яндекс картах Пишите мы рассмотрим всехКопирайтинг42 заявкиЗакрытмесяц назад