Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен4 заявки22 просмотра
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Alex2024
28 летУкраина
2 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
2 месяца назад
$1
2 дня
UAH
Швидко та якісно виконане завдання.
Відповідаль, доволі швидко відповідає, проблем з оплатою нуль. Тільки виконав замовлення, відразу отримав кошти.
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