Написати відгук щодо додатку

Уважаемый исполнитель! Необходимо написать 30 текстовых сообщений на различные темы. Темы должны быть разными, чтобы разнообразить контент. Можно использовать для написания ChatGPT. Если Вас заинтересовало данное предложение, то мы можем обсудить детали заказа.