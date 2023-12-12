Написати відгук (необхідний айфон)

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок61 просмотр
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Для виконання завдання треба мати айфон. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

12 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
veronikamur
Ника 
23 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
12 дней назад
$1
1 день
UAHUSDT
Все як завжди добре
Отличный заказчик