Написати відгуки щодо додатку

Для виконання завдання треба мати VPN. Необхідно написати відгук про сайт на російській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, буде надано. Усі деталі в особистих повідомленнях.
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати 5 відгуків щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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