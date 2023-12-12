Написати відгуки щодо додатку

$4
КопирайтингЗавершен16 заявок95 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати 5 відгуків щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

12 дней назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
always_better
Андрей 
21 годУкраина
17 дней в сервисе
Был
8 часов назад
12 дней назад
$4
2 дня
UAH
Вже не перший раз співпрацюємо, всім задоволена
Не перший раз беру замовлення,все прекрасно!