Шукаю особу, яка захоплюється МАНГОЮ та готова писати короткі перекази по цій манзі Текст має обсяг 60 000 символів. Пропоную оплату 300 гривень за текст і 200 за монтаж, але також готовий ...
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.
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