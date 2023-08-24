Написати від 20 текстів за місяць на тематику iGaming

Приветствую талантливых и креативных копирайтеров! Мы ищем специалиста, который сможет написать увлекательные и информативные статьи на тему 'Арбитраж трафика'. Если вы разбираетесь в этой области и умеете донести сложные концепции до широкой аудитории, мы ...
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Потрібен автор зі знанням української та англійської для наповнення сайту на тему igaming, інтернет маркетинг, партнерські програми.
Сайт буде щоденно наповнюватись невеличкими новостними статтями. Розмір однієї статті 300-400 слів. Стаття пишеться українською та переводиться на англійську після цього. В день буде 1-2 такі статті.
Статті, з яких брати інформацію (фактично робити рерайт), предоставимо.
Фіксована оплата за місяць - 5000 грн.
Відгукуючись на цей проект, прикріпіть приклади своїх статей.
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Необхідно написати відгук про сайт на англійській мові. Інформацію, яка допоможе написати відгук, надам (з перекладом тексту на англійську мову, у разі необхідності, допоможу). Більш детальна інформація буде в особистих повідомленнях.Завершен4 месяца назад
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