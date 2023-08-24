Написати від 20 текстів за місяць на тематику iGaming

Потрібен автор зі знанням української та англійської для наповнення сайту на тему igaming, інтернет маркетинг, партнерські програми.

Сайт буде щоденно наповнюватись невеличкими новостними статтями. Розмір однієї статті 300-400 слів. Стаття пишеться українською та переводиться на англійську після цього. В день буде 1-2 такі статті.

Статті, з яких брати інформацію (фактично робити рерайт), предоставимо.

Фіксована оплата за місяць - 5000 грн.

Відгукуючись на цей проект, прикріпіть приклади своїх статей.