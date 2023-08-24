Написати від 20 текстів за місяць на тематику iGaming

$130
КопирайтингЗакрыт21 заявка105 просмотров
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Потрібен автор зі знанням української та англійської для наповнення сайту на тему igaming, інтернет маркетинг, партнерські програми.

Сайт буде щоденно наповнюватись невеличкими новостними статтями. Розмір однієї статті 300-400 слів. Стаття пишеться українською та переводиться на англійську після цього. В день буде 1-2 такі статті.

Статті, з яких брати інформацію (фактично робити рерайт), предоставимо.

Фіксована оплата за місяць - 5000 грн.

Відгукуючись на цей проект, прикріпіть приклади своїх статей.

4 месяца назад
fugoldmitriy
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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