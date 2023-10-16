Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен31 заявка96 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Viktoria-1010
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
Была
2 дня назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконана робота
Приємно співпрацювати. Чесний замовник.