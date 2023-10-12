Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен9 заявок41 просмотр
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Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Iryna1104
45 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Ірина як завжди швидко виконала завдання
Все, як завжди доступно, швидко, якісно.