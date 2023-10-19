Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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