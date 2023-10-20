Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен19 заявок67 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
nastya-romanova
Анастасія 
22 годаУкраина
4 месяца в сервисе
Была
16 часов назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Гарно виконана робота
Дякую за довіру!
  • Похожие заказы

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написати відгук щодо додатку

    $1

    Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку на українській мові. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 месяца назад

  • Написать 1 отзыв на авито.

    Нужно выбрать одно из объявлении профиля, лайкнуть, подписаться на него и написать отзыв. Желательно написать от 3х предложении, но простым языком (понравилось, впечатлило отношение, классные номера и тп). 150р за отзыв. https://www.avito.ru/user/1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586/profile/all/komnaty?sellerId=1fa141a4cebddf41b0e91b0827e89586

    Копирайтинг4 исполнителя
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Чат менеджер

    $1000

    Мы, компания "Limerence" Ищем человека для работы в нашем кадровом агентстве. Работа удалённо. Требование наличие ноутбука/компьютера, знание ПК на уровне пользователя обязательно. Выплаты до 1000$ в месяц БЕЗ опыта и особых ...

    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    месяц назад