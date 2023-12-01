Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен24 заявки86 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

23 дня назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
9 часов назад
Выбранный исполнитель
NATALIAZAITIK
Наталія 
24 годаУкраина
23 дня в сервисе
Была
3 часа назад
23 дня назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконана робота
Дякую за співпрацю)
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