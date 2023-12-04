Здравствуйте! Для сайта нужны описания для 38 умных часов. Размер описаний +-500 символов, предоставлю список что можно писать в описаниях, а что нельзя. Нужен ответственный и пунктуальный человек, ...
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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