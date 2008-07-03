Наполнение сайта

Ищу сотрудников для наполнения сайта игровой тематики. Нужно наполнять сайт копипастом (взятыми с других сайтов новостями и статьями). На начальном этапе оплата небольшая, но постепенно будем увеличивать ставки, тем более работа не сложная - на час в день максимум.

Обращаться на e-mail: reman457