Написание(ред. уже сущ. ст) статей для rusneon.ru

Необходимо написать новые и отредактировать уже имеющиеся статьи с оптимизацией под поисковики на сайте rusneon.ru Сделать это надо красивым художественным слогом. Ориентировочно новых нужно не менее 10 - 15 + графическое оформление статьи в виде картинки по теме.

Предложения со сроками и ценами направлять на [email protected]

Тел. + 7 (495) 938 9377 Владимир.