Статьи без рерайтинга

Нужно написать статьи по темам, Цена вопроса: 150 руб./за тыс. знаков.:

Тема: защита потребителей в медицине в Санкт-Петербурге.

Задача: на конкретных примерах, подтвержденных отчетами или пресс-релизами организаций (агентство ОБС не подходит) рассмотреть факты нарушения прав потребителей и дать рекомендации по поведению. Юридические консультации обеспечу. Объем статьи: 6000-7000 знаков. Обратите внимание, что взятка не является нарушением прав потребителя, это уголовное деяние и к данной теме отношения не имеет.

БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ, ТЕМ КТО УМЕЕТ НАХОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ОБРАБАТЫВАТЬ ЕЕ. БЕЗ ПОРТФОЛИО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ