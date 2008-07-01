Здравствуйте! Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания. Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру. Интересует цена за опт, ...
Статьи без рерайтинга
Нужно написать статьи по темам, Цена вопроса: 150 руб./за тыс. знаков.:
Тема: защита потребителей в медицине в Санкт-Петербурге.
Задача: на конкретных примерах, подтвержденных отчетами или пресс-релизами организаций (агентство ОБС не подходит) рассмотреть факты нарушения прав потребителей и дать рекомендации по поведению. Юридические консультации обеспечу. Объем статьи: 6000-7000 знаков. Обратите внимание, что взятка не является нарушением прав потребителя, это уголовное деяние и к данной теме отношения не имеет.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: ОБРАЩАТЬСЯ ТОЛЬКО СПЕЦИАЛИСТАМ, ТЕМ КТО УМЕЕТ НАХОДИТЬ ИНФОРМАЦИЮ И ОБРАБАТЫВАТЬ ЕЕ. БЕЗ ПОРТФОЛИО ПРЕДЛОЖЕНИЯ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ
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