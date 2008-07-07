Приватный проект для Dysyanya

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен9 заявок363 просмотра

Требуется рерайт статей на различные тематики. Оплата 1$ за 1000 зн.

17 лет назад
Tankas
41 год
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Dysyanya
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад
С Евдокией очень приятно работать. Задание всегда выполняется в срок, соблюдаются все требования к работам. Очень грамотный, ответственный и доброжелательный рерайтер.
Татьяна грамотный, пунктуальный и серьезный работодатель. Четкая постановка задач перед выполнением заказа намного облегчает работу. Оплату производит соответственно договоренности, без задержек. Работа с таким человеком приносит только удовольствие и укрепление творческого потенциала.

Заявки фрилансеров

Dysyanya
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
17 лет назад

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