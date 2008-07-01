Нужен срочно копирайтинг

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт2 заявки148 просмотров

Нужно два копирайтинга по 500 символов для каталога сайтов, одно описание сайта, другое приветствие на сайте.

Пишите ICQ 416761107

СРОЧНО

17 лет назад
tourist
Федор 
33 года
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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