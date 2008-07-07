СЕО копирайт+рерайт по ипотеке

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Завершен11 заявок324 просмотра

СЕО-копирайт с набором ключевых фраз(предоставляются) на тему ипотеки на гл. страницу ипотечного брокера (примерно 3000 зн.) + рерайт(с учетом СЕО) существующего раздела FAQ по ипотеке (около 5000 зн.)

17 лет назад
ipo-magazin
Magazin 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Выбранный исполнитель

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад
Все сделано на уровне и за адекватную цену. Впечатления положительные.

Заявки фрилансеров

Affina
44 года
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
17 лет назад

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