Нужно два копирайтинга по 500 символов для каталога сайтов, одно описание сайта, другое приветствие на сайте. Пишите ICQ 416761107 СРОЧНО
СЕО копирайт+рерайт по ипотеке
СЕО-копирайт с набором ключевых фраз(предоставляются) на тему ипотеки на гл. страницу ипотечного брокера (примерно 3000 зн.) + рерайт(с учетом СЕО) существующего раздела FAQ по ипотеке (около 5000 зн.)
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