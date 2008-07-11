Требуется копирайт/рерайт (мобильные телефоны)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок660 просмотров

Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на телефонную тему. Сейчас требуется написать 10 статей. Скорей всего для этого будут выбраны разные люди. В зависимости от качества выполненной работы с некоторыми из них продолжим сотрудничество.

К каждой статье необходимо подобрать тематическую картинку.

Если мы сотрудничаем впервые, то предоплата не больше 50%.

Просьбы:

писать стоимость за 1000 знаков без пробелов;

если есть, то кидайте ссылки примеры работ;

Написание статей
17 лет назад
BasterYC
Артем 
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Motherkafa
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад
$2
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Motherkafa
42 года
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
17 лет назад

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