Требуется копирайт/рерайт (мобильные телефоны)

Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на телефонную тему. Сейчас требуется написать 10 статей. Скорей всего для этого будут выбраны разные люди. В зависимости от качества выполненной работы с некоторыми из них продолжим сотрудничество.

К каждой статье необходимо подобрать тематическую картинку.

Если мы сотрудничаем впервые, то предоплата не больше 50%.

Просьбы:

писать стоимость за 1000 знаков без пробелов;

если есть, то кидайте ссылки примеры работ;