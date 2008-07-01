Написание статьи

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок239 просмотров

Нужно написать статью достаточно большого объема, на очень специфическую тематику.

первая часть статьи - небольшое вводное слово о компании гдето на 1000-2000 символов

остальное - текст - о связном строительстве, строительство и проектирование объектов связи. около 15- 20.000 символов.

Основную вводную информацию готовы предоставить.

Текст должен быть написан очень добротно и качественно , соответственно хотим видет портфолио работ.

Оплату можем произвести: Электронными деньгами, наличными или по безналу.

Ждем предложений по цене!

Написание статей
17 лет назад
hantereska
Elena 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Текст на главную страницу сайта

    $10

    Нужен копирайтер на одноразовую работу. Необходимо написать текст на главную страницу сайта тематики "Поисковое продвижение, СЕО, раскрутка сайтов". Количество знаков: 1800-2500 знаков Оплата за полный текст: 10 долларов (в районе ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Копирайтинг

    $10

    Необходимо написать 3-5 статей! (для морды/услуги/о компании/новости/) Будут предоставлены ключевые слова и смысловая нагрузка! Работы тут максимум а 2 часа! Так что текты будут проверятся на копипаст! Предпочтение отдам девушке!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • СЕО копирайт+рерайт по ипотеке

    СЕО-копирайт с набором ключевых фраз(предоставляются) на тему ипотеки на гл. страницу ипотечного брокера (примерно 3000 зн.) + рерайт(с учетом СЕО) существующего раздела FAQ по ипотеке (около 5000 зн.)

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Нужен срочно копирайтинг

    $7

    Нужно два копирайтинга по 500 символов для каталога сайтов, одно описание сайта, другое приветствие на сайте. Пишите ICQ 416761107 СРОЧНО

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    17 лет назад

  • Статьи по работе с компьютерной графикой

    Нужны оригинальные авторские статьи-уроки по работе с компьютерной графикой для сайта http://grafika-online.com . Это могут быть разнообразные обзоры, уроки по работе с графическими программами и т.д. Особо интересует работа с пакетом ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад

  • Срочно требуется написать статью

    Срочно надо написать статью на тему: Недвижимость! (6000зн.б.пр.) Никакого плагиата - чистый копирайт!!! Читаться должно легко и свободно!!! В ПРИВАТ НЕ ПИСАТЬ!!! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад