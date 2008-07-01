Нужен рерайт английского текста.Срочно!
Текст на главную страницу сайта
Нужен копирайтер на одноразовую работу.
Необходимо написать текст на главную страницу сайта тематики "Поисковое продвижение, СЕО, раскрутка сайтов".
Количество знаков: 1800-2500 знаков
Оплата за полный текст: 10 долларов (в районе этой суммы)
Требования:
- уникальность
- читабельность
- "без воды"
- текст должен продавать, быть интересным читателю.
Качество - основной показатель отбора текстов
Будут вопросы, замечания и т.д. - пишите.
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