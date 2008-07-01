Текст на главную страницу сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт11 заявок346 просмотров

Нужен копирайтер на одноразовую работу.

Необходимо написать текст на главную страницу сайта тематики "Поисковое продвижение, СЕО, раскрутка сайтов".

Количество знаков: 1800-2500 знаков

Оплата за полный текст: 10 долларов (в районе этой суммы)

Требования:

- уникальность

- читабельность

- "без воды"

- текст должен продавать, быть интересным читателю.

Качество - основной показатель отбора текстов

Будут вопросы, замечания и т.д. - пишите.

17 лет назад
m0nkie
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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