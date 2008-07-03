Копирайтинг

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен16 заявок402 просмотра

Необходимо написать 3-5 статей! (для морды/услуги/о компании/новости/)

Будут предоставлены ключевые слова и смысловая нагрузка!

Работы тут максимум а 2 часа! Так что текты будут проверятся на копипаст!

Предпочтение отдам девушке!

17 лет назад
cocacola
Руслан 
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Kompomuz
38 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад
$10
Работа выполнена быстро и качественно! Статьи уже размещены на сайте!
Очень порадовало сотрудничество с этим заказчиком. Оплатил работу в полном объеме даже раньше, чем договаривались))) Рекомендую)))

Заявки фрилансеров

Kompomuz
38 лет
18 лет в сервисе
Была
12 лет назад
17 лет назад

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