Нужны статьи по тематике медицина (ЛОР)

Здравствуйте!

Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания.

Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру.

Интересует цена за опт, тоесть весь каталог, из расчета, что одна статья 3500-5000 символов.

Желательно заявки в формате: кол-во статей в каталоге (реально нужные статьи по тематике, без "воды") - стоимость за все.

Удачного вам дня.