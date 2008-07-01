Нужен копирайтер/рерайтер для написания статей на телефонную тему. Сейчас требуется написать 10 статей. Скорей всего для этого будут выбраны разные люди. В зависимости от качества выполненной работы с некоторыми из них продолжим сотрудничество. К ...
Нужны статьи по тематике медицина (ЛОР)
Здравствуйте!
Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания.
Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру.
Интересует цена за опт, тоесть весь каталог, из расчета, что одна статья 3500-5000 символов.
Желательно заявки в формате: кол-во статей в каталоге (реально нужные статьи по тематике, без "воды") - стоимость за все.
Удачного вам дня.
Заявки фрилансеров
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