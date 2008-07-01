Нужны статьи по тематике медицина (ЛОР)

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок376 просмотров

Здравствуйте!

Ищу человека с опытом для написания статей по тематике медицина, конкретнее - ЛОР заболевания.

Нужно будет написать все статьи для каталога, предварительно разработав его структуру.

Интересует цена за опт, тоесть весь каталог, из расчета, что одна статья 3500-5000 символов.

Желательно заявки в формате: кол-во статей в каталоге (реально нужные статьи по тематике, без "воды") - стоимость за все.

Удачного вам дня.

Написание статей
17 лет назад
afran
Роман 
42 года
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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